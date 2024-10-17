Son Dakika... AFAD duyurdu: Sivas'ta art arda iki deprem

Yayınlanma: 17.10.2024 - 11:40

Güncelleme: 17.10.2024 - 12:23

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas Merkez'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre deprem, 10.57 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Sivas'ta 11.39 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

SİVAS VALİSİ ŞİMŞEK: "TARAMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, depremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Şimşek, "İlimiz merkezli 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum İl genelinde taramalarımız devam etmekte olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sivas'ta meydana gelen depremler sonrasında herhangi bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA: "OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sivas’ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır."