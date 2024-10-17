Son dakika... Bakan Murat Kurum depremin bilançosunu açıkladı!
Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5,9 büyüklüğündeki Kale depremi sonrası hasar tespit çalışmalarıyla ilgili son durumu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız” ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün Malatya'da meydana gelen ve birçok ilde de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı binalarla ilgili açıklamada bulundu.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze bağlı hasar tespit ekiplerimizin çalışmaları sürüyor.
Şu ana kadar bin 211 ihbar değerlendirilmiş; Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız."
Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüze bağlı hasar tespit ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar bin 211 ihbar değerlendirilmiş;— Murat KURUM (@murat_kurum) October 17, 2024
??Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az…
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