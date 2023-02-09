Son dakika... AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar: '1400'ün üzerinde artçı oldu'
Son dakika haberi... AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6'lık depremler ile devamındaki artçı sarsıntılara dair açıklamalarda bulundu. Tatar, "Bu depremlerden sonra şu ana kadar 1400'ün üzerinde, ölçebildiğimiz miktarda deprem oldu. Artçı sarsıntıların çok uzun süre devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlere
yönelik, ‘Deprem Bilim Çalışma Grubu’ tarafından basın toplantısı düzenlendi.
AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar,
1400'ün üzerinde artçı sarsıntı gerçekleştiğini belirterek, hasarlı binalara
girilmemesi uyarısı yaptı.
"GERÇEKTEN BÜYÜK BİR DEPREM"
Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
“Bu deprem ülkemizin en önemli aktif fay zonlarından biri
olarak bildiğimiz Doğu Anadolu Fay Zonu'nun birbirinden farklı kolları üzerinde
meydana gelen bir deprem. Sahadan da bir takım veriler gelmeye başladı.
Karayollarının demiryollarının deformasyona uğradığını görüyoruz. Gerçekten
büyük bir deprem.”
"1400'ÜN ÜZERİNDE ARTÇI OLDU, HASARLI BİNALARDAN UZAK
DURULMALI"
“Bu depremlerden sonra şu ana kadar 1400'ün üzerinde, ölçebildiğimiz
miktarda deprem oldu” diyen Tatar, “Artçı sarsıntıların çok uzun süre devam
edeceğini öngörüyoruz. Hasarlı binalardan belli bir süre uzak durulmalı” diye
konuştu.
Tatar, şu ifadeleri kullandı:
“Akıldışı, bilimle ilgilisi olmayan paylaşımlar yapılabilmekte. Bunlar vatandaşlarımızı korkuya sevk edebilmekte. Bu tür toplantılara ihtiyaç olduğunda tekrarlamak arzusundayız.”
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