Son dakika... AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar: '1400'ün üzerinde artçı oldu'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 17:46

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 17:46

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlere yönelik, ‘Deprem Bilim Çalışma Grubu’ tarafından basın toplantısı düzenlendi.

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, 1400'ün üzerinde artçı sarsıntı gerçekleştiğini belirterek, hasarlı binalara girilmemesi uyarısı yaptı.

"GERÇEKTEN BÜYÜK BİR DEPREM"

Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Bu deprem ülkemizin en önemli aktif fay zonlarından biri olarak bildiğimiz Doğu Anadolu Fay Zonu'nun birbirinden farklı kolları üzerinde meydana gelen bir deprem. Sahadan da bir takım veriler gelmeye başladı. Karayollarının demiryollarının deformasyona uğradığını görüyoruz. Gerçekten büyük bir deprem.”

"1400'ÜN ÜZERİNDE ARTÇI OLDU, HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMALI"

“Bu depremlerden sonra şu ana kadar 1400'ün üzerinde, ölçebildiğimiz miktarda deprem oldu” diyen Tatar, “Artçı sarsıntıların çok uzun süre devam edeceğini öngörüyoruz. Hasarlı binalardan belli bir süre uzak durulmalı” diye konuştu.

Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“Akıldışı, bilimle ilgilisi olmayan paylaşımlar yapılabilmekte. Bunlar vatandaşlarımızı korkuya sevk edebilmekte. Bu tür toplantılara ihtiyaç olduğunda tekrarlamak arzusundayız.”