AA muhabiri Burak Milli, eşi ve bebeği ile depremde hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı Hatay muhabiri Burak Milli, eşi ve 5 aylık bebeği, İskenderun'da enkaz altında hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı (AA) Hatay muhabiri Burak Milli, eşi ve 5
aylık bebeği, Maraş merkezli depremde yaşamını yitirdi.
Hatay'ın İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki
Yalım Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu henüz 31 yaşında olan Burak
Milli, eşi Ayşen Milli (30) ve kız çocukları Eylül Lina enkaz altında kaldı.
ACI HABER GELDİ
Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, depremin ardından dördüncü günde, Milli ailesinin cansız bedenine ulaştı. Burak Milli, eşi ve bebeklerinin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Meslek
Yüksekokulu'ndan mezun olan Burak Milli, Hatay'ın yanı sıra Suriye sınırındaki
gelişmelere de yakından tanıklık etmişti.
Savaş muhabirliği sertifikası da bulunan Milli, çok sayıda
habere ve fotoğrafa imza atmıştı.
Burak Milli'nin 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında
çektiği dolunay önündeki TB2 Bayraktar insansız hava aracı fotoğrafı büyük ilgi
görmüştü.
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