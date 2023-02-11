Son Dakika... AFAD'dan 'volkanik dağ' iddialarına açıklama

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 12:19

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 13:13

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Kuşkayası Dağı'ndan çıkan dumanların, bölge halkı tarafından 'yanardağ' endişesi yaratması ve sosyal medyadaki açıklamalarla ilgili açıklama yaptı.

Tatar, "Göksu'nun büyük kızılcık köyünde sosyal medyada volkan patlaması şeklinde yorumlar yapıldı. Sikorsky helikopterimizi oraya gönderdik. Volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı yoktur. Deprem etkisiyle basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil" dedi.

Yöre halkının kayda alıp sosyal medyadan paylaştığı ve endişeli olduklarını dile getirdiği video sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntüler 'Volkanik aktivite mi' sorularını akıllara getirmişti.