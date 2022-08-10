Son Dakika: Afyon'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı

Son dakika gelişmesi... Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkenin içerisine sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler gönderildi. İlk bilgilere göre, uçağın içinde bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 20:55
Son Dakika: Afyon'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkenin içerisine sivil eğitim uçağı düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler gönderildi.

İlk bilgilere göre, uçağın içinde bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

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