Son dakika... Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Son dakika... Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 25 kişiden 19'u da yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Gölköy ilçesi Gölköy-Ulugöl karayolu Cihadiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ordu Üniversitesi tarafından dün düzenlenen ''27'nci İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı'' kapsamında kültür ve turizm gezisine de katılan dekan, öğretim görevlileri ve ailelerini taşıyan midibüs, virajda kontrolden çıkarak devrildi.
DEKAN KORKMAZ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaza ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 25 yolcudan 19'u yaralandı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz ise yaşamını yitirdi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- AKP'nin kalesinde pahalılık isyanı
- Karamollaoğlu'ndan 'adaylık' ve 'idam' açıklaması
- Kırıkkale'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
- Sarıgül Atina'da Türk bayrağı açtI
- Haciz geldi, otomobilini uçurumdan aşağı attı
- Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, onur yürüyüşü iptal oldu
- Marmaris'ten can yakan görüntüler
- Eşyaları sokağa fırlatınca mahalleli darbetti
- Çorlu’da silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı
- Şanlıurfa Kurucahöyük'te içme suyu krizi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Penisinin hızla büyümesinden şüphelendiler...'
- Peker cephesinden yeni 'Ağar' tweetleri
- Dolar/TL'deki düşüşün gerçek sebebi
- Dolar/TL kurundaki düşüşün nedeni ne?
- AKP'li Demiröz açıklamasından geri adım attı
- Süleyman Soylu'ya çok sert yanıt
- Akademisyenleri taşıyan araç devrildi
- Yüzde 51 görevini onaylamıyor!
- Göbeklitepe'de bir sır daha açığa çıktı
- Piknikte mide bulandıran olay!