Son Dakika... Akasya AVM'de çıkan yangın paniğe yol açtı
Son dakika haberi... İstanbul’da bulunan Akasya AVM’nin-1. katındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı.
İstanbul Üsküdar’da bulunan Akasya AVM’nin -1. katındaki havalandırma sisteminde yangın çıktı. AVM’ye gelen vatandaşlar hızla tahliye edilirken, alışveriş merkezinin içerisi yoğun dumanla doldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve UMKE ekipleri yangına müdahale etti. Alışveriş merkezinde bulunan yurttaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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