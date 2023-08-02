Son dakika... Akbelen'de jandarmadan gazlı müdahale: 1 gözaltı
Son dakika haberi... Akbelen’de ağaç katliamına karşı direniş 10. gününde devam ediyor. Son olarak jandarma, çevrecilere gazla müdahale etti. Alanda 1 kişi gözaltına alındı.
Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.
Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Eyleme geçen İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor.
KIYIM SÜRÜYOR
Valilik en son “İşlemler için 24 Temmuz 2023’te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibariyle sona ermiştir” demişti. Ama bölgede doğa kıyımı sürüyor.
JANDARMADAN GAZLI MÜDAHALE
Cumhuriyet'in bölgeden aktardığı bilgiye göre jandarma saat 14.30 civarında yurttaşlara gazlı müdahalede bulundu.
Alanda 1 kişi gözaltına alındı. Jandarma da, çevreciler de bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.
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