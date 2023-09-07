Son Dakika: Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 19.50'de gerçekleşen depremin 9.8 km derinlikte olduğu bildirildi.
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