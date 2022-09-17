Son Dakika: Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, Akdeniz Girit Adası'nda 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz'de merkez üssü Girit Adası'nda 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 5.4 kilometre olarak ölçüldü. Deprem TSİ saati ile 21.41 olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 17, 2022
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/YrnnzIsrSM
17.09.2022, 21:41:40 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
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