Son Dakika: Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

17 Eylül 2022 Cumartesi, 21:52

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz'de merkez üssü Girit Adası'nda 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 5.4 kilometre olarak ölçüldü. Deprem TSİ saati ile 21.41 olarak kaydedildi.