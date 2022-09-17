Son Dakika: Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre, Akdeniz Girit Adası'nda 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 21:52
Son Dakika: Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz'de merkez üssü Girit Adası'nda 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği ise 5.4 kilometre olarak ölçüldü. Deprem TSİ saati ile 21.41 olarak kaydedildi.


Kandilli Rasathanesi Akdeniz Girit Adası

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