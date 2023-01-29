Son Dakika... Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem: Hatay'da hissedildi
Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-01-29
Saat:19:12:39 TSİ
Enlem:35.884 N
Boylam:35.784 E
Derinlik:18.35 km
Detay:https://t.co/4gdQLBdSoJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 19.12’de meydana gelen depremin derinliği 18.35 kilometre olarak açıklandı. Deprem, Hatay ve çevre illerden de hissedildi.
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