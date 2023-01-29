Son Dakika... Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem: Hatay'da hissedildi

Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 19:35
Son Dakika... Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem: Hatay'da hissedildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 19.12’de meydana gelen depremin derinliği 18.35 kilometre olarak açıklandı. Deprem, Hatay ve çevre illerden de hissedildi. 


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