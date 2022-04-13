Son Dakika: Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında saat 22.35'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi..

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2022 Çarşamba, 22:53
Son Dakika: Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.35'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 50,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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