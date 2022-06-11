Son Dakika: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2022 Cumartesi, 05:42
Son Dakika: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Kandilli Rahathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 05.05'te merkez üssü Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AYRINTILAR GELİYOR...

 


Akdeniz deprem
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler