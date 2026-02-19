Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Akın Gürlek'in yerine geldi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

Son Dakika... Akın Gürlek'in yerine geldi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

19.02.2026 17:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... Akın Gürlek'in yerine geldi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

Son dakika haberi... Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul'un yeni Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul'un yeni Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu.

Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez; yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Mehmet Beşir Güven atandı.

Image

Fatih Dönmez

ATAMA LİSTESİ

Fatih Dönmez – Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı → İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına,

Mehmet Beşir Güven – Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili → Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına,

Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı → Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine,

Necattin Öztürk – Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili → Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına,

Silivri Cumhuriyet Başsavcısı → Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,

Barış Kurt → Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına,

Serhat Tellioğlu – İstanbul Cumhuriyet Savcısı → Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine,

Nuri Gül – Ankara Cumhuriyet Savcısı → Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.

İlgili Konular: #Fatih Dönmez #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #Akın Gürlek