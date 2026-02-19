Son Dakika... Akın Gürlek'in yerine geldi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul'un yeni Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu.
Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez; yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Mehmet Beşir Güven atandı.
Fatih Dönmez
ATAMA LİSTESİ
Fatih Dönmez – Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı → İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına,
Mehmet Beşir Güven – Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili → Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına,
Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı → Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine,
Necattin Öztürk – Sakarya Cumhuriyet Başsavcıvekili → Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına,
Silivri Cumhuriyet Başsavcısı → Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığına,
Barış Kurt → Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına,
Serhat Tellioğlu – İstanbul Cumhuriyet Savcısı → Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine,
Nuri Gül – Ankara Cumhuriyet Savcısı → Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.