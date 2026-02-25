Son Dakika... Akın Gürlek'ten 'Alican Uludağ' açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, atanmasının ardından ilk kez AKP Grup Toplantısı'na katıldı.

Meslektaşları, gazeteci Alican Uludağ'ın Ankara'da gazetecilik yapmasına rağmen İstanbul'da tutuklanmasını Adalet Bakanı Akın Gürlek'e sordu. Gürlek, "TCK'da 217/A var, bilgiyi yalan olarak alenen yayma... İstanbul'daki soruşturmaya ilişkin yalan yaymaya yani, yetki bakımından sıkıntı yok. Hâkimlerin takdiri... Yaşadığı yer (Ankara) değil, suç şehri önemli... O tarihte suç şehri İstanbul olduğu için... Bu süreç tamamen bağımsız yargının kontrolünde" yanıtını verdi.

"ŞAHSA ÖZGÜR BİR DÜZENLEME YOK"

Gürlek, çözüm süreci komisyonu tarafından hazırlanan raporla ilgili de, "Terörsüz Türkiye'yle ilgili nihai rapor Meclis'e sunuldu. Biz sadece kanunların yapılması için bir ekip oluşturduk, ihtiyaç duyulursa ekibimiz Meclis'in yanında çalışmaya hazır. Nihai amaç kesinlikle örgütün silah bırakması ve PKK'nın feshedilmesi... Takdir Meclis'e ait, yasal değişiklikleri Meclis yapacak. Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, genel af, şahsa özgü bir düzenleme yok" diye konuştu.

Gürlek, suça sürüklenen çocuklar ve sosyal medya düzenlemesi hakkında ise şunları söyledi:

"Yaşı küçük çocukların suç örgütleri tarafından kullanıldığını tespit ettik. Suça sürüklenen çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Meclis'te komisyon kuruldu, çocuklar şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor. 12 Yargı Paketi'nde de gerekiyorsa değişiklikler yapacağız. 12. Yargı Paketi hakkında çalışmalar devam ediyor, Meclis'e henüz gelmedi. Sosyal medya yasasıyla ilgili de açıklamalarda bulunmuştum. Bu pakete de koymayı düşünüyoruz. 15 yaşından küçükler için Aile Bakanlığı çalışma yapıyor, biz de 15 yaşından büyüklerle ilgili sahte hesaplar vs. konusunda çalışmalar yapıyoruz. Kısa sürede pakete sokacağız."