Son dakika... AKP konvoyunda kaza: Yaralılar var!

Son dakika... AKP konvoyunda kaza: Yaralılar var!

22.03.2026 17:55:00
DHA
Son dakika... AKP konvoyunda kaza: Yaralılar var!

Elazığ’da bayramlaşma ziyareti için Keban ilçesine giden AKP İl Başkanlığı konvoyundaki aracın taksiyle çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Keban kara yolunda meydana geldi.

KONVOYDAKİ ARAÇ TAKSİYLE ÇARPIŞTI

AKP Elazığ İl Başkanlığı’nın ilçelerde gerçekleştireceği bayramlaşma programı kapsamında Keban’a giden konvoydaki araçlardan biri taksiyle çarpıştı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

