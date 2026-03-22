Son dakika... AKP konvoyunda kaza: Yaralılar var!

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Keban kara yolunda meydana geldi.
KONVOYDAKİ ARAÇ TAKSİYLE ÇARPIŞTI
AKP Elazığ İl Başkanlığı’nın ilçelerde gerçekleştireceği bayramlaşma programı kapsamında Keban’a giden konvoydaki araçlardan biri taksiyle çarpıştı.
2 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.