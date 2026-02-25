Hedefinde 'Laiklik Bildirisi' var: Erdoğan'dan MEB'in 'Ramazan' genelgesine destek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Dün gece maalesef üzüntü verici bir haber aldık. Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'mızdan kalkan ve görev uçuşu yapan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve uçağımızın pilotu şehit oldu. Öncelikle kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır. Şehit pilotumuzun ruhu şad, mekanı cennet olsun.

"İLAHİLERLE HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Camilerimiz doluyor. Çocuklarımız gençlerimiz gittikçe artan oranda camilerimiz şenlendiriyor. Bu yıl ayrıca ülkenin her yerinde terennüm edilen ilahilerle coşkuyu neşeyi manevi hazzı millet olarak hep birlikte yaşıyoruz. Kabe'de hacılar hu der Allah... Bu ilahiyi yediden yetmişe insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum. Özellikle okul bahçelerinde yavrularımızın hep birlikte bu ilahilere eşlik ettiklerini hep bir ağızdan Allah lafzı celalini seslendirdiğini görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti, gururlandırdı.

"BU ETKİNLİKLER ANAYASAL DAYANAĞI OLAN ETKİNLİKLER"

Milli Eğitim Bakanlığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz kapsamında Maarifin Kalbinde Ramazan kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi için 81 vilayetimize bir yazı gönderdi. Bu yazıda neler var? Ramazan ayı boyunca öğrenciler için söyleşi programlar düzenlenecek. İftar sofraları kurulacak. Bu etkinlikler gönüllük esasıdır. Bu etkinlikler anayasal dayanağı olan etkinliklerdir. Bu yazının gönderilmesinin hemen akabinde Ramazan-ı Şerif'ten sadece bir gün önce artık nesli tükenmekte olan bir takım yobaz çıktı o bayat "Laiklik elden gidiyor" şarkısını söyleyen zehir saçan baştan aşağı millete nefret kusan o malum bildirilerini yayınladı.

"BUNLARIN DERDİ LAİKLİK DEĞİL"

Bunlar güya Cadılar Bayramı kılıfı altında neüdüğü belirsiz saçmalıklar sahnelenirken rahatsız olmazlar. Bunlar batıda çocuklara yönelik her gün bir yenisi patlak veren skandallardan asla rahatsız olmazlar. Ama ne zaman ki Ramazan kapsamında bu toprakların milli ve manevi değerleri anlatılacak olsa işte bundan hemen rahatsız olurlar. Biz bunların karın ağrısının asıl nedenini gayet iyi biliyoruz. Laiklik kavramının arkasına saklanarak on yıllar boyunca bu millete nasıl zulmettiklerini. Bu milletin çocuklarını özünden uzaklaştırmak için nasıl gayret ettiklerini çok ama çok iyi biliyoruz. Bunların derdi laiklik değil. Hiçbir zaman da laiklik olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla... Bunların derdi bu milletin ta kendisiyledir.

Hayırdır çocuklarımızın namazı orucu öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor? Çocuklarımızın Ramazan süslemesi yapması sizi neden rahatsız ediyor? Çocuklarımızın hep bir ağızdan ilahiler söylemesi sizi neden rahatsız ediyor? Laiklik kavramının arkasına saklamaktan vazgeçin. Lafı dolandırmayı bırakıp dilinizin altındaki baklayı çıkarın. Rahatsız olan varsa gitsin bu vatanla aidiyetini tekrar sorgulasın. Kimse bize azınlık hakları dersi vermeye kalkmasın. Kimse bize inanç özgürlüğü dersi vermeye kalkmasın. Biz bu değerleri dışarıdan alıp öğrenecek bir millet değiliz. Biz bu değerleri dünyaya öğretmiş, dünyaya öğretecek bir milletiz. İnanç özgürlüğü görmek isteyen Türkiye'ye baksın ders alsın."

