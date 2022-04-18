Son dakika: AKP Sözcüsü Çelik MYK toplantısının ardından açıklama yapıyor
Son dakika: AKP Sözcüsü Çelik MYK toplantısının ardından açıklama yapıyor. ABD ile yürütülen F-16 pazarlıkları hakkında konuşan Çelik, " NATO müttefikleri aynı anda güvende değilse hiçbir NATO ülkesi güvende değildir" dedi.
Çelik'in açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:
- Diyarbakır anneleri, inşallah bayramda evlatlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarlar.
- Mescid-i Aksa, Kudüs'ün kırmızı çizgimiz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Mescid-i Aksa dokunulmazdır. Bu saygı çerçevesinde davranıldığı zaman tüm bayramları kardeşçe ve barış içerisinde kutlamak mümkündür. Bu derece şiddet, elini kaldırıp hiçbir hareket yapmayan insanlara fiziken saldırmak... Bunlar kabul edilemez. Bütün bu şiddet eylemlerini kınadığımızı ifade ediyorum.
- Cumhurbaşkanımız, sayın Abbas ile görüştü. Hassasiyetini bir kez daha ifade etti.
- Bugün sabah itibariyle Türkiye, meşru müdafaa hakkını kullanarak Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı. Terör örgütünün hazırlıklarını tespit ettikten sonra düzenlenen bir operasyon.
NORMALLEŞME AÇILMASI
- Bugünlerde hep beraber normalleşmeyi hep beraber yaşıyoruz. Artık normalleşmenin daha çok göründüğü hissedildiği günlerdeyiz. Tabii ki eski halimize dönmedik ama o günlere doğru ilerliyoruz.
- Eğer bugün biraz normalleşmeyi tadabiliyorsak bunun arkasında sağlık çalışanlarımızın çabası olduğunu unutmuyoruz.
UKRAYNA AÇIKLAMASI
- Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız 2053 lojistik planını açıkladı Türkiye'nin. Bu Türkiye'nin nasıl oyun değiştirdiğini ve geleceğe hazırlanan bir ülke olduğunun yepyeni örneği.
- Ukrayna Krizi devam ediyor. Buça'dan gelen görüntülerden sonra müzakerelerin aksadığı barışın umudunun azaldığı gibi bir tablo ortaya çıktı.
- Atatürk'ün savaş zorunlu değilse bir cinayettir sözünün ne kadar doğru olduğu bir kere daha görülmüş oldu.
- İstanbul'daki müzakere sürecinin desteklenmesi süreci çok önemlidir.
- Donbas'ta çok daha can yakıcı günlerin gelebileceği görülmektedir. Rusya- Ukrayna arasındaki savaşı bitirse bile bu süreç pasif bir barış oluşturacaktır. Türkiye'nin şimdiden yürüttüğü müzakere süreci son derece kritik olacaktır. Rusya, ABD, AB tüm sürecin nasıl yönetileceğiyle ilgili.. Türkiye'nin çabası daha iyi anlaşılacaktır.
TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ
- Daha yoğun ilişkilerin olduğu görülüyor. Ukrayna, Afganistan, Afrika, enerji güvenliği gibi pek çok konuda ortlık geliştirebileceğimiz alan var. PKK/PYD unsurlarına ABD tarafından verilen destek sorun teşkil etmektedir. Kim oraya silah verirse versin o terör örgütü imha edilmeye devam ediyor. Bunun arakasındaki siyaseti görüyoruz. Kimsenin bu siyasetin yanında durmaması gerekir.
F-16 AÇIKLAMASI
- 30 Ekim 2021'de Roma'da Biden-Erdoğan görüşmesinde kararlaştırılan Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması resmen hayata geçti. Bir de F-16 meselesi var. Bakanlığımız 40 adet yeni F-16 uçak alınması ve 79 tanesinin seviyesinin yükseltilmesi için talepte bulundu. Heyet, bazı bazı incelemelerde bulundu. NATO müttefikleri arasında adı koyulmamış birtakım ambargoların olması mantıksızdır.
- Birtakım sonuçların alınması yakın zamanda mümkün olacaktır. Herkes güvende değilse hiç kimse güvende değildir. Bütün NATO müttefikleri aynı anda güvende değilse hiçbir NATO ülkesi güvende değildir.
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