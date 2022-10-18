Son Dakika: AKP'den 'kaçak tütün' teklifi: Usulsüz kullanıma hapis cezası

Son dakika gelişmesi... AKP, tütün ve tütün mamullerinin kaçak kullanımının önlenmesine ilişkin 11 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

DHA
18 Ekim 2022 Salı, 17:46
Son Dakika: AKP'den 'kaçak tütün' teklifi: Usulsüz kullanıma hapis cezası
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AKP tarafından tütün ve tütün mamullerinin kaçak kullanımının önlenmesine ilişkin 11 maddelik yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tütün ve tütün ürünlerinin usulsüz kullanımına hapis cezası öngörülüyor.


AKP Meclis tütün

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