Son dakika... Aksaray'da tur otobüsü devrildi: 20 yaralı

Aksaray'da tur otobüsü şarampole devrildi, kazada 20 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Alayhan gişeleri yakınında meydana geldi.
KONTROLDEN ÇIKTI
Nevşehir'den Ankara’ya giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 51 ADY 411 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, polis, UMKE, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.