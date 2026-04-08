Son dakika... Aksaray'da tur otobüsü devrildi: 20 yaralı

8.04.2026 17:33:00
DHA
Son dakika haberi... Aksaray'da tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Aksaray'da tur otobüsü şarampole devrildi, kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Alayhan gişeleri yakınında meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKTI

Nevşehir'den Ankara’ya giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 51 ADY 411 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, polis, UMKE, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

İlgili Konular: #aksaray #otobüs