Son Dakika... Akşener deprem bölgesinde: Erdoğan'la görüşmesini anlattı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 16:36

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 18:03

İYİ Parti lideri Meral Akşener depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. Akşener, 9 saat arayla meydana gelen ve ağır yıkıma yol açan depremlerle ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda yaptığı görüşmeyi anlattı.

Akşener, “En önemli konunun ısınma olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Sayın Erdoğan’ı aradım. Bu bilgileri verdim. Isınma için tüp istendi. Isıtma için sistem var onun gönderilmesini istedim. Kendisi de talimat vereceğini söyledi. Kendisi de talimat verdiğini söyledi” dedi.

Akşener, “Depremin ilk günü ‘bizim susma zamanımız’ demiştim ve buna uyduk. Şimdi bugün buradayım, şimdi de milletimizin sesini duyup kamuoyuna yansıtma zamanı. Ben bunun tecrübesini yaşadığım için ilk 3 gün bilerek gelmedim çalışmalara engel olmayayım diye. Ama göreceksiniz buradan hiç gitmeyeceğim” ifadelerini kullandı.