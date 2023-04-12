Son Dakika: Akşener ve Mansur Yavaş'tan açıklama

Yayınlanma: 12.04.2023 - 15:02

Güncelleme: 12.04.2023 - 15:34

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi Açılışı ile Etimesgut-Sincan Projeleri Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Mansur Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yağmur selleri nedeniyle kalıcı çözüm oluşturarak 3 ayrı noktada deşarj hattı gerçekleştirdik.Eskiden mantık şöyleydi yerin altına yatırımı vatandaş görmüyor alt yapıya para ayıramazsanız insanlar ölüyor. Alt yapı için 162 milyon lira para ödendi. Orayı tekrar sıfırdan alıp şehrin en güzel caddesini yapmak için çalışmalara başladık. 240 milyon TL ile sorunu çözümü kavuşturduk.

550 milyon maliyetle bu sorunları çözüme kavuşturduk. Pandemi oldu ekonomik kriz oldu ama Biz yapacağız dedik ve yaptık. Sayın genel başkanım bu projeyi yıllarca bakanlar başbakanlar vaad etti ama nasip bizeymiş. Bize yapmak nasip oldu. Sizinle açmak nasip oldu. Etimesgut ve Sincan ilçelerimizde 10 proje ve 13 projenin temelini atmak için bir araya geldik.

Ankara için çalışmaya devam edeceğiz. Kimsenin yatağa aç girmemesi için çalışacağız. Gayri ciddi bir anlayıştan halktan yana bir anlayışa geçerseniz önceliği halkın sağlığına ve canına verirsiniz ortaya böyle eserler çıkar. Çayyolu metrosu ve diğer metrolar eski belediye yönetimi tarafından beceremedikleri için Ulaştırma Bakanlığına devredildi. Bunlardan Çayyolu metrosu bitti ve sonra protokolle belediyeye devredildi bizden önce. 8 Nisan'da görevi devralıyoruz hemen ardından Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıktı 'Ulaştırma Bakanlığının yaptığı metrolara belediyen tahsil edecektir' diye... 1 milyar 750 bin TL bizden kesildi. 1 buçuk milyarıyla size hizmet etmekten alıkonulduk. ABB'yi biz kazanmasaydık bu değişikliği yapmayacaktı. Buna rağmen çalışıyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok metro yapıyor onlarla yarışacağız diye Ulaştırma Bakanlığı oraya ağırlık vermeye başladı. Ankara'da havalimanı metrosunu ya siz yapın ya bütçe verin biz yapacağız diye yazı yazdım. Cumhurbaşkanı bugünkü konuşmasında bizim için "Metroyu yapamadılar" der ama Şu anda Mamak metrosu projesi bitti. Kredisi bulundu. Yatırım programına alındı şu anda sadece cumhurbaşkanı onayı bekliyor. Sayın genel başkanım (Meral Akşener') biliyorsunuz 2019'da belediye seçimlerinden önce Millet İttifakı olarak bir araya geldik ve 11 büyükşehir belediyesinin kazanılması ve farklı bir arayış için bize fırsat verdiniz. Şimdi ise 6 parti bir araya geldiniz Millet İttifakı olarak yola gidiyoruz. Ankara halkı başta olmak üzere 11 büyükşehirde yapılan araştırmada belediye başkanlarının oylarının arttığını görüyoruz. Seçimden önce 'bunlar beceremez belediyeyi batırır; ilk ay bile 50 milyon TL borçla başlayacak işçinin maaşını ödeyemeyecek, bunların derdi başka biz seçilemezsek özellikle İstanbul için Kudüs Mekke elden gider' dediler...

Sosyal yardım kesilecek dediler bırakın kesmeyi iki nesildir yardım alan ailelerin çocuklarının yardıma ihtiyacı kalmaması için onları ücretsiz taşıyoruz kırtasiye kantin yardımı yapıyoruz her türlüğü desteği veriyoruz o çocuklar okusun diye.

Hükümet söz vermişti değil mi? Doğalgazımız çoktu Karadeniz gazı verilecekti... Yine bize nasip oldu doğalgaz yardımı yaptık.

ÇOK SERT HÜDA PAR TEPKİSİ

Hani sosyal yardımlar kesilecekti ? Buna benzer birçok iddia vardı. Sonuçta varmak istediğimiz sonuç bu. Şimdi yine aynı teraneleri duyuyoruz. Biz baştan söyledik... Şeffaf olacağız, ihalelerimiz açık olacak dedik. 4.5 milyar TL onların borcunu ödedik. Parayı nereye ihtiyaç varsa ona harcarsanız her yere para yeter. İktidar değiştiğinde hem israf ortadan kaldırılacak hem de her şey çok güzel olacak. Onlar ne kadar karalarsa karalarsın sadece tutturmuşlar PKK falan filan... Seçimden sonra 10 GB internet vereceklerini söylediler. Akıl edemezler, uzaktan eğitime geçtiler; Ankara'da 10'ar GB interneti ABB verdi, hükümet vermedi. Şimdi diyorum ki vaade gerek yok hala hükümetsiniz hemen interneti verin.

Hem demokratik gelişimi sağlamak hem yeni anlayış getirmek için ortaya çıkan 6'lı hükümet tertemiz sayfa açmak istiyor. Kandil 6'lı masanın işini zora sokacak açıklamalar yaparak bu temiz sayfayı bozmak istiyorlar. Net bir şekilde söylüyoruz Kandil'i de başlarına yıkarız, Kandil'e de karşıyız, PKK'ya da karşıyız.

Eğer bölücülükten bahsedilmek isteniyorsa HÜDA PAR'ın programını okuyun, onlarla birlikte seçime nasıl gidiyorlar, içlerine nasıl sindiriyorlar? Önce onun cevabını versinler.

Devletin milli güvenliği, milli güvenlik politikası, dış politikası giderse bitermiş, hayır! İyi yapılan her şeyden gurur duyuyoruz.

Türkiye'nin menfaatini ve haklarını her ortamda korumaya devam edeceğiz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bunun en önemli teminatlarından birisi Mansur Yavaş'tır, Sayın Genel Başkanımızdır, diğer 5 parti genel başkanıdır. Artık bu şekilde korkutmaktan başka malzemeleri kalmadı.

Allah nasip ederse 15 Mayıs'tan sonra Ankara nasıl 31 Mart 2019'dan sonra yeni bir zihniyete ulaştıysa inşallah Türkiye ferahlayacak.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün çok önemli bir projenin bitmiş halini açmak için bir araya geldik.

Türkiye uzun zamandır birbirlerini ittirip kaktıran sistemden bu güne farklı görüş farklı çözüm önerilerinde yol yürüyen birçok siyaset partinin bir araya gelip ortak görüşte uzlaştığı millet ittifakını kurduk. Millet İttifakı'nın bileşenleri, mensupları kendi görüşlerini elbet muhafaza etmek kaydıyla ama; Türk milleti için ortak projelerde ortak çalışmalarda bir araya geldiler. Birbirine saygı duyarak yolculuk başlattılar. Saygı kelimesi çok önemli. Biraz evvel Dursun abi geldi yanıma. Emekli ve siyaseti seven bir abimiz. Doğru Yol Partisi'nden beri siyasetle ilgilenen abimiz.

En büyük derdi ne biliyor musunuz? İki üniversite mezunu torunu yıllardır işsiz. Dursun abimi asabileştiren, gözünden yaş akıtan hale getirenler utansın. Dursun abimin torunu iki üniversiteyi bitirip yıllardır evinde oturduysa; puanları yüksek olmasın rağmen AK Parti bünyesinde tanıdığı olmadığı için atanmadıysa nereye gidip nereye bakıp özel sektörde bile tanıdığın var mı denildiyse iş bulamamışsa Dursun Abimin burayı yakması lazım. Kendisine dedim ki 'ilgileneceğim abi, ilgilenmediğim takdirde çık buraya bağır'.

İnşallah Millet İttifakı iktidar olacak. İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır. İYİ Parti çok önemli bir başarı elde edecek. 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna hepimizin kefil olduğu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. 15 Mayıs gününden itibaren sizin paranızı çalanlar, sizin hakkınızı yiyenler, hesap verecekler. Çalanlar ve yiyenler, kayıranlar hesap verecek. Hukukla, yargıyla hesap verecek. Siyasetçi parmağını uzatıp 'yargılayın' diyemeyecek. Siyasetçi intikam makamı değildir."