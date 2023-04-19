Son Dakika: Akşener ve Yavaş Sinop'ta

Yayınlanma: 19.04.2023 - 15:10

Güncelleme: 19.04.2023 - 15:51

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinop İskele Meydanı'nda yurttaşlarla buluştu.

Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biz aday olduğumuzda Türkiye'nin her yerinde Millet İttifakı'nı suçlamaya başladılar. 'Her yere aday olabilirsiniz ama kazanmak yasak.' Her şeyi kendilerine istediler.

Yardımları kesecek dedikleri kardeşiniz; geçen yıl 3 ay müddetle 200 bin aileye doğalgaz verdi, kimseyi üşütmedi. Geçim sıkıntısı yaşayan ve beslenemeyen aileleri gördükçe onların çocukları da okusun diye 16 aydır 220 bin aileye düzenli bir şekilde birer kilo et veriyoruz; o çocuklar protein alsın, sağlıklı beslensin diye. Şu anda yapılan propaganda; 'Biz gidersek yardımlar kesilecek.' Başka bir şey kalmayınca iftira atıyorlar.

'Bunlar yönetemez' dediler; Dünya Belediye Başkanı ödülü aldım.

Madem siz kendinize oy vermeyenleri teröristlikle, hainlikle suçluyorsunuz, o zaman onlardan vergi de almayın. Vergi alırken vatandaş, oy verirken hain. Böyle bir mantık olamaz.''

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Sinop emekli şehri. Emekli maaşlarında 5500 alanı 7500 yaptılar, aslında asgari ücret olmalıydı. 6500 alan da 7500 lira oldu. Biz iktidara gelir gelmez o aradaki farkı da düzelteceğiz.

Birincisi bu. İkincisi 100 bin öğretmen ataması yapacağız bir ay içerisinde. 3600 ek göstergede ortaya çıkan haksızlığı gidereceğiz. 2020 ve ondan önce soru çalınarak mağdur olmuş KPSS mağdurlarının mağduriyetlerini gidereceğiz. Bu harami düzeni birlikte değiştireceğiz.

Bedava olmaz, oylarınızı vereceksiniz. Ben de kimseyle pazarlık etmeden bu ucube sistem değişecek sonra da başbakan olacağım. Biliyorsunuz sayın Mansur Yavaş’la sayın İmamoğlu’nun mutlaka bu sistemin içerisinde olmasını istemiştim. Dolasıyla bir masada problem oldu. Mansur Bey ve Ekrem İmamoğlu her ikisi geldiler. Şahsıma dair bir talebim olmadığı ortaya çıkınca her ikisini etkili, yetkili Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı’na getirdik. El birliğiyle imzaladık.

Bir TV’ye gittim. TV’de dedi ki ilgili arkadaşımız, ‘Siz o masaya nasıl oturdunuz? Diyorlar ki, dış güçler oturttu” dedi. Ben de dedim ki, beni o masaya jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu. Kendisi, Beypazarı doğumlu bir Angaralıdır.

Bu iki belediye başkanıyla beraber, hem bizler hem sayın Kılıçdaroğlu, haram yemeden sosyal devleti ortaya koyarak, kayırmadan, adaleti sağlayarak, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü sağlayarak, gençlerin gelecek hayallerini yeniden inşa ederek önce seçimi kazanacağız. Sonra da bu ucube sistemden el birliğiyle kurtulacağız.

50 bin tane dedikodu yapıyorlar, iftira atıyorlar. Artık işleri iftiraya kaldı. Söylemedikleri bir şey var ‘hırkız’ diyemiyorlar, çünkü kendileri hırsız. Hırsız deseler hırsızlıklarını çat diye yüzlerine vuracağız.

5-10-15 maaşlı danışman olmayacak. 801 milyon dolara Ankara’da bir park yaptılar. Kaç çocuğun KYK bursu ödenirdi. Kaç gencimize karşılıksız burs verilebilirdi? 16 milyar lira. Utanmaları yok. 3 AK Partili müteahhite verildi. Sizin çocuklarınız ağladı, çocuklarınız umutsuz, mutsuz. Bu harami düzeni beraber değiştireceğiz. Gençler her seferinde yanınızda iki arkadaşınızı götüreceksiniz. Sandığa mutlaka gideceksiniz. CHP ve İyi Parti’yi göreceksiniz. CHP’ye oy verenler versinler tabii ben İYİ Parti’ye de oy istiyorum. Birleşe birleşe kazanma halinin Türkiye’ye getireceği refahı, hakça paylaşımı, sosyal devlet anlayışını, fırsat eşitliğini göreceksiniz. Ben size bir şeyi söyleyeyim mi aslında Recep Bey’i de kurtaracağız. Adamcağız bir haftada 36 bin imza atmak zorunda. Onun için her şey yanlış.

Onun için 5-10-15 maaş alan, yan gelip yatan danışmanlar var. Haram olsun, zıkkım olsun. Adalet sağlanacak ve hepsinden hesap sorulacak."