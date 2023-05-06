Son Dakika... Akşener'den 'emekli' edilecekler listesi: Bu kafayı kırmışlardan kurtuluyoruz

Yayınlanma: 06.05.2023 - 15:24

Güncelleme: 06.05.2023 - 16:02

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'la Aydın'da yurttaşlara seslendi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hayatımızda işitmediğimiz küfürleri, iftiraları yani ne diyeyim. Neleri işittik. Sürtük olduk, çürük olduk, düşük olduk. Yetmedi gençler siz de sufli oldunuz.

Gideceğiz buyurunuz diyeceğiz, nezaketimizle Recep Bey ve arkadaşlarını emekliye sevk edeceğiz. Sizin hakkınızı haram yiyen danışmanları çok merak ediyorum.

Pudra çekemeyecekler. İstiklal Marşı'nı kâğıttan okuyamadı o derece milli yani bu abi o derece milli. Muhterem, zenginliğinin, paranın yani bir yüzükle başladığınız hayatın sonunda geldiğiniz noktaların, gemiciklerin menşeini söyle menşeini... İstiklal mücadelesi verenin cebinden haram olmaz haram olmaz. Hadi onu geçtik. Bir tanesi var. Neyse 8 gün kaldı bu kafayı kırmışlardan kurtuluyoruz. Asayişten, güvenlikten sorumlu kişinin kafayı tattığı şey ne; erkek erkeğe evlilik. Daha ileriye gitti, erkeklerle hayvanların evliliğini serbest bırakacakmışız. Ben birçok manyaklık gördüm de böylesini görmedim.

Bir de Adalet Bakanı var... 8 yıl yönettim o Meclis'i yönettim. Bu arkadaşımız gelir, girişir övmeye girişir övmeye. Onun dilinde; 'Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretlerini'. Sonra MHP'li ve CHP'li milletvekilleri hafif bir itiraz başlatırlar, işte masaların üzerine vururlardı. O 'Hoca Efendi' diyen arkadaş bir aslan kesilir, üzerlerine yürürdü. Bu arkadaşa göre biz kazandığımız takdirde FETÖ kazanmış olacakmış. Ya ama zaten genel olarak en büyük FETÖ'cüler böyle diyor. Temiz alınlarıyla seccadeye gidecek onlarmış ama biz kazanınca şampanya patlatacakmışız. Hadi oradan be sizin alınların neresi temiz kapkara bir mühür var orada.

Bu abilerin en başında olan birisi var kim? Recep Bey. Ne yaptı biliyor musunuz? Kemal Beyle beni Gabar ve Cudi’ye gömmeye karar verdi. Şimdi muhtemelen Gabar’a beni gömüyor. Kısmetli kadınımdır, bereketliyimdir. Rahmetli kayınpederim öyle söylerdi. Gabar’da mezar kazarken petrol bulundu. Bakalım Kemal Bey için Cudi’de kazılan mezardan ne çıkacak? Dalga geçerek anlatıyorum. Üzülmeyesiniz diye anlatıyorum ama bu öyle bir şey ki. Bizi birbirimizle dövüştürüp bedavadan oy alıp milleti maraba yerine koymaktır.

Ben İnkılap Tarihi Hocası’yım. Aydın işgalcileri, gencecik evlatlarımızın geleceği pahasına sürüp atmıştır. Aydın’da işgalci bir kişi yoktur. İşgalcilerle el sıkışan bir Allah’ın kulu yoktur. Hepiniz kendi geçmişinize bakın. Dolaysıyla bir seçime gidiliyor. O seçimde millet bir karar verecek. Şimdi bir karar vereceksiniz: Aydın’ın hâlâ cezalandırmasına mı evet diyeceksiniz yoksa sizi soyanların emekli edilmesine mi evet diyeceksiniz? Tabii ki emekli edilmelerine evet diyeceksiniz."