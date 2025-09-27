Son Dakika... Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP'den istifa etti

Antalya'nın CHP'li Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, partisinden istifa etti.

Yıldırım, istifa açıklamasında görevine bağımsız devam edeceğini açıkladı.

"SEÇİLMEMİZDEKİ BAŞARI CHP'LİLERİN VE ÜLKÜCÜLERİN"

Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Yıldırım, gerekçelerini şöyle sıraladı:

"Kongre sürecinde yaşananlar bardağı taşıran son damla olmuştur. İlçe başkanının 'Ben hayatımda bozkurt işareti yapmadım' gibi sözlerle, CHP'ye oy veren ülkücü ve muhafazakar seçmenlerimizi küçümseyici, rencide edici ithamlarda bulunması kabul edilemez"

"O günden sonra telefonlarımız susmadı. Ülkücü ve muhafazakar dostlarımız 'Biz CHP'ye oy verirken hiçbir şey beklemedik, sadece hizmet bekledik. Ama bize hakaret edilmesini asla kabul etmiyoruz' diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bu sözlerden sonra halkımıza hiçbir açıklama yapamaz hale geldik"

"Unutmamalıdır ki; Aksu'da Belediye Başkanı olarak seçilmemizdeki başarı CHP'lilerin, ülkücülerin ve tüm Aksuluların başarısıdır."

"İlçe başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla vakit kaybedecek bir dakikamız yoktur. Bu nedenle, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum"