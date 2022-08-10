Son Dakika... Alevi Vakıfları Federasyonu duyurdu: Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevi yönetimine ihraç talebi

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etmişti.

Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Arif Ali Özzeybek ile birlikte organize etti ziyaret sırasında Hz. Ali, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Hacı Bektaşi Veli’nin fotoğraflarının cemevinden kaldırıldığı görüldü.

Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı ile Hüseyin Gazi Derneği tarafından yönetilen cemevi idarecilerinin tamamının bu ziyaretten haberi olmadığı belirtilmişti.

Alevi Vakıfları Federasyonu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, kutsal değer ve ritüellerin istismarına sessiz kalındığını vurguladı. Açıklamada, Hüseyin Gazi Cemevi yönetiminin ihraç edilmesi talebinde bulunulduğunu duyuruldu.

İşte o açıklama: