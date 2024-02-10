Son dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: İki ilde 2 suç örgütü çökertildi!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kafes-38 operasyonlarında Balıkesir’de elebaşılığını Cengiz Güven’in ve Tekirdağ’da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu’nun yaptığı 2 Organize Suç Örgütü çökertildi. 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda örgüt elebaşıları ile birlikte 16 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.

İHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 08:27
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