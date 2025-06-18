Son Dakika... Ali Yerlikaya, Türkiye'nin konuştuğu Marmaris'teki tuhaf görüntülere ilişkin açıklama yaptı

Marmaris'te bazı eğlence mekânlarında düzenlenen meşaleli ve çıplak dans şovları ile turistleri rahatsız eden davranışlara yönelik şikayetler üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi.

Yerlikaya, konu hakkında, İçişleri Bakan Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürünü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısını görevlendirdiğini duyurdu.

Yerlikaya görüntülere ilişkin, "Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz. Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır" dedi.





"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Yerlikaya'nın X hesabından paylaştığı ifadesi şu şekilde:

"2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır.

Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır.

Bu görüntüler asla kabul edilemez!

Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim.

Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz.

Bu amaçla yarın Muğla’da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, “alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili” bir toplantı yapılacaktır.

Emniyetimiz, Jandarmamız karada; Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir.

Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır."