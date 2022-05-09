Son dakika: Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Son dakika: Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, gözaltına alındı.
Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul, gözaltına alındı. Kuytul'un gözaltına alındığı haberini eşi Semra Kuytul, Twitter hesabından duyurdu. Kuytul paylaşımında, "Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz" ifadelerine yer verdi.
Furkan Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Alparslan Kuytul Hocaefendi, ifadesi alınmak üzere sabahın erken saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.
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