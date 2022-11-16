Son Dakika... Anadolu Ajansı duyurdu: Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Son dakika gelişmesi... Anadolu Ajansı, Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki operasyonla yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2022 Çarşamba, 21:41
Son Dakika... Anadolu Ajansı duyurdu: Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
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