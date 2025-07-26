Son dakika... Ankara'da korkutan yangın: ODTÜ ormanı çevresinde dumanlar yükseldi!

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Eymir Ormanı'nda yangın çıktı. Öğle saatlerinde başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Yangın, bölgedeki ODTÜ ormanına ve yakındaki hayvan barınağına doğru ilerliyor. Görgü tanıklarının aktardığına göre yoğun duman, çevreden net şekilde görüldü.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Yangının çıkış noktasının barınağa oldukça yakın olduğu belirtiliyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk ediliyor.
Eymir Gölü’ne yakın bölgede çıkan yangın, çevredeki ODTÜ ormanı ile hayvan barınağını tehdit ediyor.