Son dakika... Ankara'daki NATO eyleminde gözaltına alınmışlardı: 13 TKP üyesi hakkında tutuklama istemi!

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) NATO Zirvesi öncesi 5 Temmuz'da Kızılay'da düzenlediği eylemde gözaltına alınan 13 TKP üyesinin, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmesine karar verildi.
Savcılık, gözaltındaki 118 kişinin ise, serbest bırakılmasına hükmetti.
NE OLMUŞTU?
7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara gerçekleşen NATO Zirvesi öncesi düzenlenen eylemde, 139 TKP üyesi gözaltına alınmıştı.
Hastane kontrollerinin sonrasında 5 kişi sağlık sorunları nedeniyle, TKP üyesi 3 avukat ise adliyeye çıkarılmadan dün emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
4 gündür emniyette tutulan 131 TKP üyesi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.