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Son dakika... Ankara'daki NATO eyleminde gözaltına alınmışlardı: 13 TKP üyesi hakkında tutuklama istemi!

Son dakika... Ankara'daki NATO eyleminde gözaltına alınmışlardı: 13 TKP üyesi hakkında tutuklama istemi!

9.07.2026 12:00:00
Güncellenme:
Aytunç Ürkmez
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Son dakika... Ankara'daki NATO eyleminde gözaltına alınmışlardı: 13 TKP üyesi hakkında tutuklama istemi!

Son dakika haberi... Savcılık, NATO karşıtı eylemde gözaltına alınan 13 TKP üyesinin tutuklanması istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmesine karar verdi. Gözaltına alınan 118 kişi ise, serbest bırakıldı.
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Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) NATO Zirvesi öncesi 5 Temmuz'da Kızılay'da düzenlediği eylemde gözaltına alınan 13 TKP üyesinin, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmesine karar verildi.

Savcılık, gözaltındaki 118 kişinin ise, serbest bırakılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara gerçekleşen NATO Zirvesi öncesi düzenlenen eylemde, 139 TKP üyesi gözaltına alınmıştı.

Hastane kontrollerinin sonrasında 5 kişi sağlık sorunları nedeniyle, TKP üyesi 3 avukat ise adliyeye çıkarılmadan dün emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

4 gündür emniyette tutulan 131 TKP üyesi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

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