Son Dakika... Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 ölü

Son dakika haberi... Ankara’nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İHA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 07:53
Son Dakika... Ankara'da doğalgaz patlaması: 1 ölü
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Ankara'nın Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sıralarında patlama sesi duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı.

İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Patlama sırasında evde bulunan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.


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Ankara doğalgaz doğalgaz patlaması

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