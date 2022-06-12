Son Dakika: Ankara'da okullar tatil edildi

Son dakika gelişmesi... Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden il genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2022 Pazar, 21:57
Son Dakika: Ankara'da okullar tatil edildi
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Ankara Valisi Şahin'in açıklaması şöyle: "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."


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