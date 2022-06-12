Son Dakika: Ankara'da okullar tatil edildi
Son dakika gelişmesi... Ankara Valisi Vasip Şahin, yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden il genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.
Ankara Valisi Şahin'in açıklaması şöyle: "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."
Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.— Vasip Şahin (@vasipsahin) June 12, 2022
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