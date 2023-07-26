Son dakika... Ankara'da patlama!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 23:50

Güncelleme: 27.07.2023 - 00:10

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinden alevler yükseldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever, "Elmadağ ilçemizde boş bir şekilde seyir halinde olan bir tırın kaza yapması sonucu tır alev almış ve tırın lastikleri ve diğer aksamında patlamalar meydana gelmiştir. Sadece yüksek ses çıkaran bu patlamalar sonucu ilçemizde herhangi bir hasar olmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur." açıklamasında bulundu.

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