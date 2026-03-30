Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması: Muhittin Böcek'in başdanışmanı Cem Oğuz gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Başdanışman Cem Oğuz ve belediyede çalışan bir personel evinde gözaltına alındı. İki isim de İstanbul'a götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından sabah saatlerinde Antalya'da operasyon düzenlendi.

Başkan Böcek’in şoförleri Aydın G. ve Özer U. İstanbul’da yapılan sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Dün de Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem’de görevli, Böcek'in ağabeyinin damadı Yasin Y. tutuklandı.

YENİ GÖZALTILAR

Bugün de Antalya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cem Oğuz ve belediyede çalışan personel gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar İstanbul'a götürüldü.