Son Dakika... Antalya İl Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’n görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Yapılan duyuruda Arslan’ın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
İLKER ARSLAN KİMDİR?
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu. İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başlayan Arslan, kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu.
2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Arslan, 2021-2024 yılları arasında ise Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görevini sürdürdü.
16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.
İlker Arslan bugün açıklanan kararla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.