Aralarında Özgür Özel de var: Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

Meclis Başkanlığı'nca, Yasama Dokunulmazlığı'nın Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.

Özgür Özel'in 2 dosyası bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel hakkında bugüne kadar TBMM Başkanlığı'na iletilen birçok fezleke düzenlendi.

Özel, geçen yıl konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir ben kaldım, beni de atsın hapse. Biz demirden korksaydık, trene binmezdik. Bizim gündemimizde fezleke, dokunulmazlık yok” ifadelerini kullanmıştı.

Özel'e son olarak 17 Şubat 2026'da dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik fezleke düzenlenmişti. Söz konusu fezleke yine aynı aşamalardan geçerek Karma Komisyon'a sevk edilmişti.