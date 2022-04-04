Son Dakika: Ardı arkası kesilmiyor... LPG'ye büyük zam!
Otogazın (LPG) litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 63 kuruş artacak. Pompa fiyatlarına yansıyacak zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Mart ayında benzin ve motorin fiyatlarında zam yağmuru yaşanırken, nisan ayı ile birlikte otogaz (LPG) da zamlanıyor.
LPG'ye zam 63 kuruş zam geldi. NTV’nin aktardığına göre; pompa fiyatlarına yansıyacak zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 11,48 liradan 12,11 liraya, Ankara’da 11,36 liradan 11,99 liraya, İzmir’de ise 11,35 liradan 11,98 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Otogazın litre fiyatına 2 Mart’ta da 61 kuruş zam gelmişti.
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