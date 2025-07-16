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Son Dakika... Arnavutköy'de İETT kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika... Arnavutköy'de İETT kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

16.07.2025 12:54:00
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İHA
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Son Dakika... Arnavutköy'de İETT kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika haberi... Arnavutköy'de İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza da araç sürücüsü hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Arnavutköy'de İETT otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 EVT 438 plakalı otomobil ile Deliklikaya-Arnavutköy seferini yapan İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü İhsan Kayacan (65) araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybeden Kayacan'ın cenazesi Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada İETT otobüsü ve otomobilde hasar meydana geldi. Kazanın ardından Hadımköy Yolu Caddesi uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Polis ekipleri kaza alanını güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı. İETT otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. 

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