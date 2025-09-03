Son dakika... Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında, Avcılar Belediyesi Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan ile Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Murat İpşir'in de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerinde aldığı ihale süreçlerinde görev alan, belediye personeli 7 şüphelinin adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir."