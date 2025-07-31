Son Dakika... AYM'den Tayfun Kahraman hakkında 'hak ihlali' kararı: Yeniden yargılanacak!

Gezi Parkı Davası sanıklarından şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru karara bağlandı.

Kahraman, ''esasa etkili iddia ve itirazlar hakkında mahkemelerce ilgili ve yeterli bir değerlendirme yapılmadan mahkumiyet kararı verilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği'' iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

OY ÇOKLUĞUYLA YENİDEN YARGILANACAK

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Tayfun Kahraman’ın, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve yeniden yargılanması gerektiğine oy çokluğuyla karar verdi.

Genel Kurul’un, adil yargılama hakkı kapsamında verdiği ihlal kararının gerekçesinde, ''hakkaniyete uygun yargılama ilkesi gereği, verilen mahkumiyet kararlarında illiyet bağının derece mahkemelerince ortaya konulmadığı'' tespitini yaptığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı davasında, sanıklar Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Ayşe Mücella Yapıcı ve Yiğit Ali Ekmekçi ile "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan yargılanan Tayfun Kahraman, 18 yıl hapis cezası almıştı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin bu kararı istinafa taşınmış, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

Temyiz üzerine, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 25 Nisan 2022'de verdiği mahkumiyet hükümlerini onamıştı.

Kahraman, 2022’den bu yana cezaevinde bulunuyor.