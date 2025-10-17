Son Dakika: AYM kararı sonrası... Tayfun Kahraman için tahliye talebi!

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın avukatı Cansu Çifçi, AYM’nin gerekçeli kararının Resmi Gazete’de yayımlanması üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye talebinde bulundu.
NE OLMUŞTU?
Anayasa Mahkemesi, 'Gezi Parkı Davası' olarak bilinen yargılamada, Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın 'Adil Yargılanma Hakkı’nın ihlal edildiğine dair gerekçeli kararını açıkladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden yargılama yapılmak üzere gönderilmesi gerektiği bildirildi.