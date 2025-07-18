Son dakika... Ayşe Barım Adli Tıp'a sevk edildi

Gezi Direnişi soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım, cezaevinden Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Barım'ın avukatı Deniz Ketenci, ünlü menajerin Adli Tıp’a sevk edildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gözaltına alınan ancak 12 yıl önceki Gezi Parkı Direnişi'nde sanatçıları yönlendirerek "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla tutuklanan menajer ve ID iletişim sahibi Ayşe Barım 162 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

İlk duruşmada Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Davaya 1 Ekim'de devam edilecek.

BARIM: YAŞAM HAKKIMI GERİ İSTİYORUM

Duruşmada gözyaşını tutamayan Barım savunmasında, "Ben Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya yönelik hiçbir şeye teşebbüs etmedim, yardım etmedim... Buraya girmeden evvel tespit edilmiş çok ağır bir kalp rahatsızlığım ve beyin anevrizmam var. Kalbimde 6 adet ayrı hastalık tespit edildi. Son derece sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi veriyorum... Yaşam hakkımı geri istiyorum. Onurum itibarım, yaşam hakkım her şeyim elimden alındı. Sizin adaletinize ve vicdanınıza güveniyorum" demişti.