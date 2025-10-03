Son Dakika... Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı!

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım 247 günlük tutukluluğunun üzerine tahliye edilmişti.

Barım'ın tutukluluğuna yapılan itirazı 27. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti.

Buna göre, Barım yeniden tutuklanarak cezaevine götürülecek.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerine ilişkin "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" iddiasıyla yargılandığı davada tahliye edilmesine yönelik savcılıkça yapılan itirazı incelemiş ve itirazı kabul etmemişti.

Bunun ardından mahkeme dosyayı İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Barım, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.