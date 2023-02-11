Son Dakika: Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi gözaltına alındı
Son dakika haberi... Gaziantep'te çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen, 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Depremlerde 20 bini aşkın kişinin yaşamını yitirmesine neden olan binalara ilişkin ise soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'te çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay İstanbul'da gözaltına alındı.
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