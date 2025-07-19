Son Dakika... Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin polis memuru gözaltına alındı

Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yapılan çalışmalarda gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Aktif görevde olduğu belirtilen polis memuru İ.U.U. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.U.U adliyeye sevk edildi.

TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ekol TV'den haberine göre, Ayşe Tokyaz cinayeti ikiz kardeşi Esra Tokyaz’ın yaptığı kayıp başvurusuyla gün yüzüne çıkmıştı. Ancak daha sonra Cemil Koç’un, Ayşe Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz’ı arayarak tehdit ettiği ortaya çıktı.

Koç’un, “Senin verdiğin ifadeyi satır satır biliyorum. Ağız, burun, gözler şöyle böyle...” diyerek Tokyaz’ı tehdit ettiği ses kayıtları da soruşturma dosyasına eklendi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) ölümüyle ilgili sevgilisi ihraç polis Cemil Koç ve 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin şimdiye dek 7 kişi tutuklanırken bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltı sayısı 9’e yükseldi.