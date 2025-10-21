Son Dakika... Aziz İhsan Aktaş soruşturması genişliyor: Kütahya ve Isparta belediyeleri de incelemeye alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında Kütahya ve Isparta belediyelerinin aldığı ihalelere ilişkin dosyaların temini için ilgili savcılıklara talimat gönderdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik yürütülen 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerin aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazılmıştır. Soruşturma genişletilerek devam etmektedir" denildi.

İLK KEZ BİR AKP'Lİ BELEDİYE İNCELENECEK

Kütahya CHP’li, Isparta ise AKP’li belediye başkanı tarafından yönetiliyor.

AKP'li Isparta Belediyesi'nin, Aktaş soruşturmasına dahil edilmesi ile ilk kez bir AKP'li belediye soruşturma kapsamında incelenecek.

İŞTE İHALELER

Aziz İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu ve kayyum atanan şirketlerinden Bilginay’ın internet sitesinde, AKP’li Isparta Belediyesi ve Isparta’da yer alan Süleyman Demirel Üniversite’sinden aldığı ihaleler şu şekilde yer alıyor:

KÜTAHYA BELEDİYESİ

Aktaş’ın şirketlerinden “İçkale”nin ise CHP’li Kütahya Belediyesi’nden aldığı ihaleleri internet sitesinden şu şekilde ilan ettiği görülüyor:

Ancak ihalelerin hangi tarihte yapıldığı ve soruşturmanın hangi yıllara ilişkin yürütüldüğü bilinmiyor. 2019 yılında Kütahya Belediye Başkanı MHP’li Alim Işık idi.