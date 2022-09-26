Son Dakika: Bağcılar'da annesinin kafasını keserek öldüren zanlı adliyeye sevk edildi!

26 Eylül 2022 Pazartesi, 10:41

Bağcılar'daki olay, dün saat 16.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta yaşandı. Ali S., henüz bilinmeyen nedenle annesiyle tartıştı. Bıçakla annesini öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa atan Ali S., ardından evi ateşe verdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli kendisini yanan eve kilitledi. Polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girip yaralı olarak kurtardıkları şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Emniyet'e götürülen Ali S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

